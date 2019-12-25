Песков: Путин не будет требовать от Лукашенко признания Крыма

По его мнению, это является суверенным делом любого государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, так как это является суверенным делом любого государства. Об этом пишет ТАСС.

Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Напомним, 9 сентября российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко должны утвердить 28 дорожных карт по интеграции, которые были подготовлены правительствами двух государств.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко сравнил своего преемника Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.

Фото: kremlin.ru