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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

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Политики обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Восточной Европе.

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказали журналисты из  Telegram-канала "Пул Первого". Ранее в этом СМИ заметили, что лидер республики вылетел из Минска в российскую столицу.

Первый в Москве.

сообщение источника

Лидеры РФ и Белоруссии планируют обсудить совместное развитие торговых и экономических связей, действия, направленные на обеспечения национальной безопасности и защиты страны в рамках реализации Союзного государства, поднимут международную проблематику. Общение между политиками состоится на фоне обострения обстановки в европейском регионе. Последние несколько месяцев Запад обвиняют РФ в подготовке военного вторжения на территорию Украины.

Два Ту-22М3 ВКС РФ выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, встреча путина и лукашенко, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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