Два Ту-22М3 ВКС РФ выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией

Экипажи провели в воздухе три часа.

Два российских стратегических самолета-ракетоносца Ту-22М3 ВКС РФ выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны страны. Мероприятия проводились в рамках военных учений "Союзная решимость - 2022".

В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость - 2022" два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. пресс-служба Минобороны РФ

На отдельных этапах маршрута воздушные суда дальней авиации России также сопровождали отечественные истребители Су-35 от ВКС России. Экипажи находились в небе на протяжении трех часов. К настоящему моменту все борта вернулись на аэродром постоянного базирования.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

