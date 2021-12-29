Лукашенко: Белоруссия совместно с Россией будет решать вопрос о признании ДНР и ЛНР

Белорусский лидер рассказал о договоренности с Путиным в этом вопросе. По его словам, в связи с обострением ситуации в Донбассе, Минск готов оказать России любую поддержку: "военную и, если будет надо, экономическую".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет проходить совместно с Россией. Об этом пишет БелТА.

На встрече с журналистами после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповичский обсуждалась необходимость признания независимости ДНР и ЛНР. Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным в этом вопросе. По его словам, в связи с обострением ситуации в Донбассе, Минск готов оказать России любую поддержку: "военную и, если будет надо, экономическую". Лукашенко призвал "не танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном". Он отметил важность совместных шагов в направлении мира в Донбассе.

Что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, наладить нормальную жизнь на Донбассе. Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

Напомним, что Госдума направила Путину обращение с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Депутаты считают это "обоснованным и морально оправданным".

Ранее мы сообщили, что Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе по Азовскому морю.

Фото: БелТА