Он уверен, что после переноса западные политики могли бы "вытереть об него ноги".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии COVID-19. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора", который организован в годовщину выборов президента республики.

По словам украинского лидера, принять такое решение было бы непорядочно и незаконно.

Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить сегодня, год назад, президентские выборы… И общество аплодисментами это восприняло бы. Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что ради переноса выборов из-за пандемии коронавируса можно было бы внести поправки в законодательство Белоруссии, однако "это было бы не очень". Лукашенко выразил уверенность, что после такого шага западные политики могли бы "вытереть об него ноги".

Ранее Лукашенко заявил, что республика сохранила внутреннюю экономику из-за отказа ввести комендантский час в условиях пандемии коронавируса.

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