Лукашенко: Белоруссия сохранила экономику, отказавшись от комендантского часа

По его словам, такая мера потребовала вложения достаточно больших средств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика сохранила внутреннюю экономику из-за отказа ввести комендантский час в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами и общественниками.

По словам белорусского лидера, этого требовала от властей Белоруссии Всемирная организация здравоохранения.

Мы отказались от этого локдауна, нас били, молотили, как хотели только, нас за это критиковали все, ленивый только не критиковал за наши подходы <…> Основа того, что происходит в экономике в первом полугодии, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, когда мы не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что такая мера потребовала вложения достаточно больших средств. По словам Лукашенко, в острый период пандемии коронавируса власти республики старались делать все, чтобы предотвратить недостаток лекарственных средств для населения.

Ранее Лукашенко раскритиковал отечественных спортсменов за жажду наживы вместо стремлений прославить свою страну на международных соревнованиях. По его словам, многих из них не интересует повышение уровня спортивных достижений по причине того, что государство так или иначе им заплатит за их работу. Лукашенко уверен, что это отражается на качестве подготовки сборной страны.

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