Он считает, что альтернативные кандидаты — "декоративные" и получают деньги из-за рубежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил силовиков об угрозе "побоищ" на площадях. Он считает, что "группы боевиков" могут их устроить во время президентских выборов.

Глава государства пообещал, что не допустит раскола в обществе.

Выборы президента республики состоятся 9 августа. На пост претендуют 14 кандидатов. По всей стране проходят пикеты против Лукашенко, альтернативные кандидаты собирают подписи для своего выдвижения — к ним выстраивается очередь. Несколько активистов были задержаны и арестованы, сообщают правозащитники.

Все понимают, что придумают что-то новое. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он считает, что альтернативные кандидаты — "декоративные" и получают деньги из-за рубежа. Он считает, что многие "злоупотребляют правом на одиночный пикет" и тем самым "раскачивают ситуацию".

Ранее Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии.

Видео: Youtube/ Информационное агентство БелТА