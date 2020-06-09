Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил силовиков об угрозе "побоищ" на площадях. Он считает, что "группы боевиков" могут их устроить во время президентских выборов.
Глава государства пообещал, что не допустит раскола в обществе.
Выборы президента республики состоятся 9 августа. На пост претендуют 14 кандидатов. По всей стране проходят пикеты против Лукашенко, альтернативные кандидаты собирают подписи для своего выдвижения — к ним выстраивается очередь. Несколько активистов были задержаны и арестованы, сообщают правозащитники.
Все понимают, что придумают что-то новое.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он считает, что альтернативные кандидаты — "декоративные" и получают деньги из-за рубежа. Он считает, что многие "злоупотребляют правом на одиночный пикет" и тем самым "раскачивают ситуацию".
Ранее Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии.
Видео: Youtube/ Информационное агентство БелТА
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