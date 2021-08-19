Лукашенко: прикрытие махинаций перед уходом бизнесменов в политику недопустимо

По его словам, бизнесмены приносят огромную пользу государству, поэтому с них "не должен упасть ни один волос".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики будут жестко реагировать на попытки предпринимателей скрыть махинации уходом в политическую сферу. Об этом он сказал в ходе встречи с министром по налогам и сборам и председателем КГК.

Белорусский лидер подчеркнул, что каждый предприниматель, желающий заниматься политикой, обязан следовать государственному законодательству.

Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, <...> и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику, и поэтому меня зажали <...>. Вот это будет пресекаться однозначно, и не надо на власть обижаться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он отметил, в настоящее время белорусские власти все чаще начали требовать уплаты налогов и нормального поведения предпринимателей. По словам Лукашенко, бизнесмены приносят огромную пользу государству, поэтому с них "не должен упасть ни один волос".

Ранее Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде Советского Союза. По словам белорусского лидера, первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, вследствие чего она распалась.

Видео: Telegram / Пул Первого