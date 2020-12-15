Лукашенко: в развале СССР виноваты Ельцин и Горбачев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде Советского Союза. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Россия 1".
По словам белорусского лидера, первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, вследствие чего она распалась.
Ну, конечно – Ельцин и Горбачев <…> Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он отметил, что Беловежские соглашения 1991 года продемонстрировали "безмозглость и неспособность" действующего на то время руководства СССР в управлении государством.
Ранее в Раде насторожились из-за десяти предупреждений Путина Украине.
Фото: Telegram / Пул Первого
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