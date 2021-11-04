Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси

Конституционный референдум планируют провести не позднее февраля 2022 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил доработанный вариант проекта поправок в Конституцию. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта основного закона республики.

Конституционный референдум планируют провести не позднее февраля следующего года. По словам Лукашенко, в настоящее время юристы "шлифуют" документ, после чего он будет вынесен на публичное обсуждение.

Я получил последний вариант конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня [4 ноября] попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, при внесении поправок в главный закон государства ни в коем случае нельзя разрушать существующую в РБ систему власти. Глава республики добавил, что эксперты рабочей группы поддержали не все предложения конституционной комиссии.

Ранее Лукашенко пообещал жестко ответить на милитаризацию границ со стороны Польши.

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