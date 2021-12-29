Глава республики заявил, что русских и белорусов победить невозможно.

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство. Такое заявление глава республики сделал во время брифинга в Брестской области. Политик добавил, что никому не угрожает, а просто предупреждает об опасности.

Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны уверен, что по силе духа белорусы и русские таковы, что их невозможно победить, хотя многие пытались. Также Лукашенко заметил, что странам помогает большая территория, которая распространилась от Бреста до Владивостока. При этом политик заметил, что не пытается залезть ни к кому в их огород, так как у Союзного государства имеется достаточно земли, которую надо удерживать и осваивать.

Лукашенко: референдум по конституции может не состояться только в случае войны.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

