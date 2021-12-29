Лукашенко: референдум по конституции может не состояться только в случае войны

Глава Белоруссии оценил новый проект Конституции.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что референдум по конституции может не состояться только в одном случае - если начнется война. При этом данное развитие событий он счел маловероятным. Об этом глава республики рассказал журналистам в Брестской области.

Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что считает вынесенный на рассмотрение проект Конституции - документом будущего. Задачей для государства он считает научиться жить за два или три года по-новому законодательству. В этом случае, по словам Лукашенко, на территории республики не будет двоевластия, а все ветви и органы власти будут заниматься своим делами. Проект новой Конституции в Минске назвали шагом к демократии, в котором власть как слуга будет исполнять волю народа.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого

