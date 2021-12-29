Лукашенко заявил о планах добиться компенсации по ситуации с самолетом Ryanair

Минск хочет возместить потери из-за ICAO.

Белоруссия обратится в суды для взыскания ущерба для отечественной авиации и конкретно "Белавиа" из-за инцидента с вынужденной посадкой рейса компании Ryanair. Он произошел в мае 2021 года. Такое заявление на брифинге с журналистами в Лунинецком районе Брестской области сделал глава республики.

Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только "Белавиа", стране в целом. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил журналистам о том, что сейчас уже весь мир понимает, кто на самом деле был прав в той ситуации, связанной с минированием самолета. По словам Лукашенко, в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признали тот факт, что перехвата или принуждения к посадке в Минске не было. Он призвал ИКАО спустить ситуацию на тормозах, так как это решение станет лучшим вариантом для организации.

Лукашенко пожаловался на Путина.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

