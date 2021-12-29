Лукашенко пожаловался на Путина

Глава Белоруссии надеется на то, что его пригласят отдохнуть в Тыве.

Белорусский президент Александр Лукашенко пожаловался на российского коллегу Владимира Путина. Политик из соседней страны в шутку обиделся на то, что его не приглашают на отдых в Туву. Таким образом глава республики пошутил во время рабочей встречи с лидером российского региона Владиславом Ховалыгом. Встреча состоялась в Минске.

Я часто его упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что Александр Лукашенко обсудил с губернатором Тувы Владиславом Ховалыгом вопросы, касающиеся взаимного экономического сотрудничества. В Минске готовы принимать необходимые кооперационные постановления. Лукашенко выступил за налаживание тесных контактов в сфере промышленности, обмена технологиями и экспорта услуг.

Лукашенко сообщил, что вновь перенес ковид.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

