Президент считает, что заразился "омикроном".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вновь перенес ковид. На этот раз глава государства переболел "омикрон"-штаммом. Соответствующее заявление политик сделал на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном - переболел. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики считает, что данный вариант коронавирусной инфекции не дает осложнений в виде пневмонии. Лукашенко заметил, что перенес ковид на ногах и даже не заметил его. Он узнал об инфекции только по результату тестирования. По мнению спикера, Россия избрала правильный метод борьбы с распространением пандемии. Речь идет об амбулаторном лечении большинства пациентов. Он призвал людей "просто жить", а не переживать.

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