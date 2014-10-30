Лукашенко предложил журналисту CNN встретиться с Протасевичем

Глава Белоруссии оценил расследование против основателя ТГ-канала NEXTA.

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил журналисту CNN самому встретиться с Романом Протасевичем, основателем экстремистского Telegram-канала NEXTA. Об этом глава республики сообщил Мэтью Ченсу во время интервью для американского телеканала. При этом в Минске считают, что фигурант уголовного дела уже и так много чего рассказал общественности.

Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями в мае этого года, когда самолет иностранной авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска. Экипаж принял решение сделать остановку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Лукашенко назвал условие, при котором он станет вечным президентом.

Фото: Telegram / Пул Первого