В Минске призвали Запад не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Александр Лукашенко назвал условие, при котором он станет вечным президентом. Об этом политик сообщил в интервью журналисту американского телеканала CNN Мэтью Чансу. Гость эфира подчеркнул, что не планирует до своей смерти руководить страной, но при необходимости готов защищать независимость республики даже ценой собственной жизни. По его словам, он может покинуть пост гораздо раньше, чем предполагает Запад в том случае, если страны перестанут вмешиваться в ситуацию и Минск почувствует себя уверенно как суверенное государство.

Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти…. Поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Корреспондент уточнил, когда Лукашенко хочет уйти в отставку. Он напомнил главе государства, что тот находится у власти уже 27 лет. Лукашенко пошутил о том, что еще не достиг того возраста, который показывает "вашингтонский "обком". С иронией он заметил, что возьмет за ориентир этот возраст. После этого президент добавил, что вряд ли дотянет до этого возраста. Сейчас Лукашенко 67 лет.

Лукашенко пожелал CNN быть честнее, и не верить, что Белоруссия хочет захватить США.

Фото: Telegram / Пул Первого