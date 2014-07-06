Лукашенко пожелал CNN быть честнее, и не верить, что Белоруссия хочет захватить США

Глава Белоруссии пригласил Мэтью Чанса еще в одно путешествие по республике.

Президент Александр Лукашенко пожелал CNN быть объективнее и честнее, а также не верить, что Белоруссия хочет захватить США и Великобританию. Такое заявление глава республики сделал в рамках интервью американскому телеканалу. В комментарию Мэтью Чансу политик уточнил, что и сам периодически смотрит CNN.

Вы - солидный канал, мы смотрим дома этот канал, у меня младший сын очень хорошо разговаривает на английском, он мне часто переводит...Мир такой тесный, очень тесный. Планета, казалось бы, большая, но она такая маленькая. И какие б мы ни были разные, нам жить с вами вместе на этой планете. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства пригласил иностранца еще раз приехать в Белоруссию даже без камеры, чтобы более откровенно поговорить в Минске. Лукашенко заметил, что, может быть, ему удастся убедить или разубедить корреспондента в чем-то на основании тех фактов, которые у него есть на руках. Он добавил, что Минск не хочет никого захватывать, а также - не способен на это.

Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого