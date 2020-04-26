Лукашенко предложил развивать территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Заявление об этом глава государства сделал во время посещения Гомельской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой открытия новых производств в регионах страны, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС, требуется активное возрождение этих мест.

Как заявил глава государства, посещая Наровлянский район Гомельской области, "люди понимают", что на этой земле "можно жить". Лукашенко дал поручения министерству по чрезвычайным ситуациям рассказать, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения и заняться развитием этой территории, изучив ситуацию.

Президент предположил, что в этой области возможно открытие предприятий в сфере сельхозпроизводства, лесного хозяйства и других инициатив в перспективе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал появление в стране новой Конституции. Как рассказал глава государства на республиканском субботнике 25 апреля, новая версия документа появится в "новую пятилетку", а вопрос с новой Конституцией не снимался с повестки дня.

Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube