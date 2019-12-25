Лукашенко анонсировал появление новой конституции в Белоруссии в ближайшие 5 лет

Об этом глава государства заявил на республиканском субботнике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал появление в стране новой Конституции. Как рассказал глава государства на республиканском субботнике 25 апреля, новая версия документа появится в "новую пятилетку", а вопрос с новой Конституцией не снимался с повестки дня.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Лукашенко раскритиковал карантинные меры в Европе. Глава Белоруссии рассказал во время правительственного заседания, что Западная Европа неудачно справляется с введенными против коронавируса ограничениями. По словам политика, карантинные меры лишь ослабляют иммунитет граждан и расшатывают их психическое здоровье.