Глава Белоруссии считает карантинные меры ошибкой Западной Европы.

Александр Лукашенко раскритиковал карантинные меры в Европе. Об этом рассказали белорусские журналисты на телеканале СТВ. Новостной сюжет опубликован на YouTube-канале. Глава Белоруссии рассказал во время правительственного заседания, что Западная Европа неудачно справляется с введенными против коронавируса ограничениями. По словам политика, карантинные меры лишь ослабляют иммунитет граждан и расшатывают их психическое здоровье.

Произойдет вторая волна, и эти люди, ослабшие, вышедшие из этих квартир затхлых, получат вот этот вирус. А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы прокомментировал лидер Белоруссии

Политик задался вопросом, что же будет с людьми, которые выйдут с карантина с ослабленным иммунитетом на улицы.

Лукашенко рассказал, что Россия не хочет поставлять гречку в Белоруссию.



