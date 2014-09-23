По его словам, надо подходить к этому вопросу с государственных позиций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал "по-военному" решать вопрос с заготовкой картофеля. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Глава республики поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрию Караеву о ситуации с урожаем картофеля. Караев отметил, что потребности закрываются, однако объем урожая вышел меньше, чем за другие годы. Лукашенко попросил подходить к этому вопросу с государственных позиций, а не только с позиций области.

Это по-военному надо делать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян.

