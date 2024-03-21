  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян
Сегодня, 13:05
68
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян

0 0

По словам главы государства, необходимо всегда быть начеку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян. Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград в Минске.

По словам главы государства, необходимо всегда быть начеку. Он подчеркнул, что Россия готова передавать свои навыки Белоруссии в этой сфере.

Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, военнослужащие, президент белоруссии, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии