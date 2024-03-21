Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян. Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград в Минске.
По словам главы государства, необходимо всегда быть начеку. Он подчеркнул, что Россия готова передавать свои навыки Белоруссии в этой сфере.
Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу.
Фото: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все