Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу. Об этом он рассказал в интервью российскому журналу "Разведчик".

По словам главы государства, признания европейских участников минских переговоров 2015 года о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, не вызывали удивление. Он подчеркнул, что все равно ожидал от таких политиков какой-то последовательности и серьезности.

Ничего нового. Они привыкли врать, это их стиль. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности с США по Украине.

Фото: Telegram / Пул Первого