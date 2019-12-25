  1. Главная
Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу
Сегодня, 13:54
Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу

По его словам, признания европейских участников минских переговоров не вызывали удивление.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу. Об этом он рассказал в интервью российскому журналу "Разведчик".

По словам главы государства, признания европейских участников минских переговоров 2015 года о том, что они и не собирались выполнять достигнутые соглашения, не вызывали удивление. Он подчеркнул, что все равно ожидал от таких политиков какой-то последовательности и серьезности.

Ничего нового. Они привыкли врать, это их стиль.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Россия готова выполнять договоренности с США по Украине.

