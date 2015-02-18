  1. Главная
Сегодня, 7:00
Лукашенко: Россия готова выполнять договоренности с США по Украине

По словам главы республики, он обсуждал этот вопрос с Путиным.

Россия готова выполнять договоренности с США по Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с постпредом страны в ООН Валентином Рыбаковым.

По словам главы республики, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что россияне готовы "принимать это".

Вопрос за европейцами и Зеленским.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко получил письмо от Трампа.

Видео: Telegram / Пул Первого

