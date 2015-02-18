Лукашенко: Россия готова выполнять договоренности с США по Украине

Россия готова выполнять договоренности с США по Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с постпредом страны в ООН Валентином Рыбаковым.
По словам главы республики, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что россияне готовы "принимать это".
Вопрос за европейцами и Зеленским.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Лукашенко получил письмо от Трампа.
Видео: Telegram / Пул Первого
