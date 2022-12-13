Лукашенко потребовал обеспечить для белорусов доступные цены на импортные товары

Глава Белоруссии рассказал о необходимости улучшить условия для товарооборота.

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал обеспечить для граждан страны доступные цены на импортные товары. Об этом лидер республики сообщил коллегам на правительственном совещании. Мероприятие посвящено ценообразованию и розничному товарообороту в прошлом году. Политик надеется, что чиновники смогут держать под жестким контролем стоимость ввозимой продукцией. В 2022 году показатель по товарообороту снизился на 3,7 процента.

Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами. То есть импорт также должен быть под жесточайшим контролем. Ибо он повалит весь внутренний ваш рынок. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства обратил внимание комиссии на неравные условия для отечественных производителей и импортеров, что создает преимущество для иностранной продукции. Лукашенко напомнил о том, что зарубежные компании получают возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны, иметь большую прибыль.

Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться в Белоруссию.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого