Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться в Белоруссию

Глава страны рассказал о том, что в комиссию войдут люди, пострадавшие от правонарушений "беглых граждан".

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о создании в республике специальной комиссии для работы с желающими вернуться в Белоруссию гражданами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором Андреем Шведом. Речь идет о людях, которые совершили правонарушения, но при этом все-равно хотят вернуться на Родину. По мнению лидера станы, генпрокурор обладает достаточными полномочиями для того, чтобы задействовать весь аппарат государственных служащих для решения "проблемы беглых".

Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами, о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик счел верным решение о включении в состав комиссии людей, которые оказались в числе пострадавших от совершенных правонарушений. Это позволит обществу понимать, что постановления принимают не Лукашенко или Швед, а сами местные жители, облеченные властью.

Минобороны Белоруссии сообщило о начале самостоятельной эксплуатации "Искандера".

Фото и видео: Telegram / Пул Первого