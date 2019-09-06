Лукашенко попросил Россию не "наклонять" Белоруссию

Президент соседнего государства заявил, что никогда не предаст РФ и не отвернется от нее.

Александр Лукашенко попросил Россию быть "старшим братом" и не "наклонять" Белоруссию. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Президент соседнего государства отметил, что граждане двух стран — это один народ. Он подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст РФ и не отвернется от нее. На встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не прекратит отношения с Россией.

В конце 2018 года Минск и Москва подписали соглашение о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры между Путиным и Лукашенко. Президенты решили к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах. К 2020 году должно быть унифицировано законодательство, а с 2021 — быть запущены на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Ранее мы писали, что Белоруссия "наглухо" закрыла границу с Украиной.

Видео: Youtube/ Радыё Свабода, Euroradio Live, CTVBY, Black-White News, Информационное агентство БелТА