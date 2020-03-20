Об этом политик рассказал во время посещения частной белорусской компании "Адани".

Александр Лукашенко пошутил, что его то "хоронят", то диагностируют коронавирус. Соответствующий ролик разместил Telegram-канал "Пул первого". Видео зафиксировало как Лукашенко общался с представителем предприятия "Адани". Частная компания занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности.В завершении разговора с главой страны собеседник сказал "Желаю вам, не болейте".

Свят, свят, свят… Ты, наверное, не те ресурсы читаешь с юмором ответил Лукашенко

Президент Белоруссии признался, что сам он не верит в коронавирус. Он добавил, что один из министров рассказал ему, что коронавирусы "давно у нас знакомы" По словам специалиста из отрасли медицины, действующая инфекция на 90% похожа по структуре с ранее известными. Лукашенко призвал не паниковать из-за распространения коронавируса. Он считает, что врачам следует работать так, чтобы в Белоруссии не повторилась ситуация, которая сейчас наблюдается в Италии. При этом политик плюнул и трижды постучал по деревянному столу.

Лукашенко заявил, что мировые страны "одной ногой" уже в финансовом кризисе.

Видео и фото: Telegram-канал "Пул первого"