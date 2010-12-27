Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

Страна недовольна растущим напряжением, которое развивается в связи с прибытием военных США в Литву.

Президент Белоруссии поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами? Пусть они сами принимают решение прокомментировал спикер

Александр Лукашенко заявил, что на подобные шаги в любой стране прорабатываются "ответные меры". Политик поставил задачу перед Госсекретариатом Совбеза и Минобороны решить проблему.

Накануне стало известно, что американские бойцы и техника дислоцировались на полигоне в Пабраде. Эта территория находится в 15 километрах от границы с Белоруссией. До этого момента в Литве не было военных из Америки. Известно, что иностранцы привезли с собой бронетанковое оборудование

Лукашенко подчеркнул, что в такой ситуации нельзя оставаться просто наблюдателем.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/AiirSource Military, CTVBY