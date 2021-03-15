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Лукашенко поручил новому министру культуры "навести порядок или умереть"

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Глава государства назвал позорищем то, что происходит в белорусском кинематографе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру культуры Руслану Чернецкому "навести порядок или умереть". Его слова приводит агентство "БелТА".

Глава государства назвал позорищем то, что происходит в белорусском кинематографе. Он подчеркнул, что в этом направлении страна стала выглядеть хуже к советскому периоду. Лукашенко пояснил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что предыдущий глава ведомства не справился со своими обязанностями.

Вы очень патриотичный, надежный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, культура, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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