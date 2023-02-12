Согласно избирательному законодательству, в поддержку кандидата в президенты нужно собрать 100 тысяч подписей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сборе подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в главы государства. Об этом он заявил во время визита на стадион "Трактор" в Минске.

По словам Лукашенко, в поддержку выдвижения его кандидатом на выборах, которые пройдут в январе 2025 года, уже собрано более 700 тысяч подписей. Отмечается, что согласно избирательному законодательству, для того, чтобы выдвигаемое лицо было зарегистрировано кандидатом, в его поддержку нужно собрать 100 тысяч подписей.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко встретился с Вучичем на полях саммита ООН по климату.

Фото: Telegram / Пул Первого