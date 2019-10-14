Лукашенко встретился с Вучичем на полях саммита ООН по климату

По его словам, Белоруссия и Сербия уже 30 лет поддерживают дипломатические отношения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на полях саммита ООН по климату, проходящем в Баку. Об этом сообщает "Пул Первого".

На встрече с сербским коллегой Лукашенко отметил необходимость интенсифицировать отношения Минска и Белграда. По его словам, Белоруссия и Сербия уже 30 лет поддерживают дипломатические отношения. При этом президент добавил, что в отношениях двух стран имеются сложности.

Если что-то за это время не нужно в наших отношениях, это надо отбросить, наметить новые пути. Но отношения надо не просто поддерживать. При всех сложностях надо интенсифицировать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал, от кого зависит урегулирование украинского конфликта.

Видео: Telegram / Пул Первого