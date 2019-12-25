Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, от кого зависит урегулирование украинского конфликта. Его слова приводит госагентство "Белта".
По словам главы государства, не все будет зависеть от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Лукашенко напомнил, что лидер республиканской партии говорил о стремлении прекратить конфликт на Украине.
Но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что в мире не осталось инструментов гарантий безопасности.
Фото: Telegram / Пул Первого
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