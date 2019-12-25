По его словам, не все будет зависеть от победившего на выборах в США Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, от кого зависит урегулирование украинского конфликта. Его слова приводит госагентство "Белта".

По словам главы государства, не все будет зависеть от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Лукашенко напомнил, что лидер республиканской партии говорил о стремлении прекратить конфликт на Украине.

Но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что в мире не осталось инструментов гарантий безопасности.

Фото: Telegram / Пул Первого