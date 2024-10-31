Лукашенко: в мире не осталось инструментов гарантий безопасности

По словам главы государства, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений в данной сфере.

В мире фактически не осталось инструментов гарантий безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По словам главы государства, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений в данной сфере. Лукашенко отметил, что это находится на совести политиков, а не военных. Президент подчеркнул, что по большому счету остались только два документа в этой сфере. Он уточнил, что это Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее Лукашенко заявил, что США утратили роль глобального гаранта безопасности.

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