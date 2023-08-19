Лукашенко: США утратили роль глобального гаранта безопасности

По его словам, становится очевидным масштаб охватившего мир кризиса.

Соединенные Штаты утратили роль глобального гаранта безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По его словам, становится очевидным масштаб охватившего мир кризиса. Глава государства отметил, что неспособность Вашингтона урегулировать конфликты успела стать очевидным фактом. Лукашенко также указал на то, что международные организации не оправдывают себя в текущих условиях

Поверьте, у меня нет желания навешивать ярлыки времен холодной войны. Но это очевидный факт. Скрывать его не следует, если хотим разобраться не только в причинах, но и принять какие-то меры. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко озвучил главную задачу предвыборного периода.

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