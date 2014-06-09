Глава государства подчеркнул необходимость стремиться к большему.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил главную задачу предвыборного периода. Об этом он заявил во время доклада об эффективности работы аграрного сектора.

Глава государства подчеркнул необходимость стремиться к большему. По его словам, люди будут оценивать результаты работы за пятилетний период. Лукашенко отметил, что в сфере сельского хозяйства есть успехи, а качество белорусских продуктов питания ценится за рубежом. Он призвал не останавливаться на достигнутом, назвав стремление к большему главным обещанием народу.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленскому плевать на украинский народ.

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