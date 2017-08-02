Лукашенко заявил, что Зеленскому плевать на украинский народ

По его словам, представители Запада хотят мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому плевать на свой народ. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, представители Запада хотят мира, но не могут надавить на президента Украины. Он подчеркнул, что завершение нынешнего конфликта зависит "не столько от коллективного Запада, сколько от самого Зеленского".

Ранее Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН