Собирающиеся у проходных люди призывают рабочих с белорусских заводов присоединиться к общенациональной забастовке.

Александр Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов. Заявление он сделал на заседании Совета Безопасности.

Лукашенко поблагодарил тех рабочих, которые не присоединились к забастовкам. Он призвал их "не прятать глаза в асфальт".

Угрозы и атаки, это тоже нас беспокоит, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Александр Лукашенко

По его словам, каждый день сотрудники заводов по пути на работу и обратно проходят через коридор "агрессивной толпы". Лукашенко сравнил мирных протестующих с гестапо.

Отметим, что собирающиеся у проходных люди призывают рабочих с белорусских заводов присоединиться к общенациональной забастовке в знак протеста против фальсификаций на выборах и милицейского насилия.

Лукашенко добавил, что власти разберутся с митингующими. Он заявил, что власть не зашаталась, ей есть на кого опереться, поэтому она не дрогнет.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции.

Видео: Telegram / @nexta_live