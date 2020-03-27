Он призвал подумать - является ли коронавирус рукотворной инфекцией?

Александр Лукашенко пообещал рассказать о происхождении коронавируса. Президент Белоруссии пообещал, что расскажет много интересного про COVID-19. По его словам, он сделает это после того, как спадёт "массовый психоз".

Об этом сообщает Tut.by.

Лукашенко задал ряд вопросов: является ли коронавирус рукотворной инфекцией?. Он призвал подумать, "кому он был нужен и кто воспользовался ситуацией".

- Кто-то объявил, что это война, у кого-то выборы. С огнём шутят, - заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы.

Видео: YouTube / CTVBY, Телеканал ОНТ