Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Глава Белоруссии не собирается менять своих майских планов из-за коронавируса.

Александр Лукашенко заявил, что поедет на парад Победы в Россию. Президент Белоруссии не планирует отменять поездку в Москву на 9 мая. Об этом сообщили журналисты Sputnik Беларусь со ссылкой на слова главы государства.

Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? прокомментировал политик

Политик добавил, что ему ясно, что из Украины никто на торжественную церемонию не приедет. Лукашенко рассказал, что в Белоруссии тоже запланированы торжества по случаю 75-летия Победы в ВОВ. Глава государства на данный момент не знает, будет ли РФ отменять церемонию из-за "психоза", связанного с распространением коронавируса. В Минске пока что на ограничение проведения массовых мероприятий в мае 2020 года не идут.

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом "без шума и пыли".

Видео: YouTube/CTVBY