Чиновники создадут новый КоАП, в который нельзя будет вносить изменения.

Александр Лукашенко пообещал отказаться от жестоких административных санкций. Глава Белоруссии поручил правительству подготовить масштабное изменение законодательства. Документ будет разработан к июлю 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

В проекте будет предусмотрен пятилетний мораторий на корректировку текста и внесение правок. Президент страны заметил, что сейчас КоАП - чрезмерно жестокий. С советских времен практически любое правонарушение наказывается в нем карательной мерой. Он формирует у местного населения представление о жестокости власти.

Это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций прокомментировал политик

Лукашенко добавил, что подходы по изменению законодательства будут выработаны в рамках совещания и работы экспертной группы. Он напомнил, что за последние 12 лет принято 115 законов и 1,4 тысячи корректировок.

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Видео: YouTube/CTVBY