Нововведения внесут в измененный КоАП.

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз. Об этом сообщили "Известия". Изменения будут обозначены в новой версии КоАП, текст правок уже направлен на согласование. Документ подписан заместителем министра юстиции Денисом Новаком. Ответ должен вернуться "в короткий срок".

За невыполнение предписания контролирующего органа накажут 5-7 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла всего от 300 до 500 рублей для физических лиц. Для предпринимателей значение выше - сумма возросла от 1-2 тысяч до 50-70 тысяч для должностных лиц. До 25-40 тысяч - для ИП, а юридические лица накажут штрафом в 200-500 тысяч рублей.

За повторные правонарушения сумма увеличится, возможна даже дисквалификация до трех лет или миллиона рублей в качестве штрафа.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Германии назвали санкции США против "Северного потока-2" угрозой ЕС.

Фото: Piter.tv

Видео: Youtube/

