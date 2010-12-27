В ЕС не понимают, зачем коллеги из США принимают такое решение без консультаций с экспертами.

В Германии назвали санкции США против "Северного потока-2" угрозой ЕС. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на главу Восточного комитета немецкой экономики. По словам спикера, ЕС выполнил все условия и обладает всеми необходимыми разрешениями для реализации проекта. Оливер Хермес расценивает действия Вашингтона как нападение на суверенитет ЕС. Эта позиция также дает неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже соглашений.

Включение ограничений против ЕС в военном бюджете США ставит на кон шаги по достижению мира прокомментировал эксперт

Она бы нанесла огромный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении". США ставят под угрозу совместные бизнес-проекты. Из-за усиления давления, ЕС может отказаться от строительства терминалов.

Ранее Piter.tv писал о том, что следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.

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