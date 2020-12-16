Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию

Он также призвал "сохранить страну" для внуков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече сотрудниками областной клинической больницы заявил, что будет "драться" за страну. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Глава республики призвал "сохранить страну" для внуков. Он назвал это своей главной задачей и пообещал, что все решать будут граждане.

Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал" – до тех пор я буду драться за эту страну. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что на создание вакцины от COVID-19 может понадобиться 5 млн белорусских рублей.

Видео: YouTube / CTVBY