Лукашенко заявил, что на создание вакцины от COVID-19 может понадобиться 5 млн белорусских рублей

Белоруссия будет закупать у других стран уже готовые препараты.

Александр Лукашенко заявил, что на создание вакцины от COVID-19 может понадобиться пять миллионов белорусских рублей. Об этом он рассказал на встрече с сотрудниками Могилевской областной клинической больницы.

Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Александр Лукашенко

Он отметил, что пять миллионов белорусских рублей, которые требуются для разработки препарата, это небольшая сумма. Лукашенко заявил, что ситуацию с вакциной вскоре будут обсуждать на совещании с его участием. Также Белоруссия будет закупать у других стран уже готовые препараты, чтобы привить группы риска. Также идёт процесс переговоров по производству российской вакцины в республике.

Ранее мы писали, что Тихановская умоляет Европарламент наказать Лукашенко.

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