Лукашенко показал первый созданный в Белоруссии компьютер

Техника собрана на заводе "Горизонт".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал первый компьютер, созданный в республике. Глава государства показал техническое устройство школьникам в рамках открытого урока, который проводится 1 сентября в резиденции политика в Минске. Лидер страны пояснил,что аппарат собран на производстве электроники "Горизонт". В настоящее время в нем находится лишь 12% отечественных компонентов. Однако уже к концу текущего года этот показатель возрастет до 30%.

Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. Есть люди, которые, как мне когда-то сказали американцы, когда я создавал парк высоких технологий, "умеют творить невероятное". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава администрации президента Белоруссии заявил, что в стране станет меньше партий.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого