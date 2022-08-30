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Глава администрации президента Белоруссии заявил, что в стране станет меньше партий

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Он отметил, что останутся те партии, которые что-то из себя представляют.

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что в стране станет меньше партий. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания у белорусского лидера на тему партийного строительства и развития гражданского общества.

По словам Сергеенко, предварительный анализ показывает, что партийное поле будет "несколько уже". При этом глава администрации президента отметил, что останутся те партии, которые что-то из себя представляют.

Также Сергеенко сообщил, что по новому законопроекту партии не должны быть "бумажным", а за ней должны стоять конкретные люди.

Ранее Лукашенко заявил, что наелся президентства.

Видео: Telegram / BELTA

Теги: белоруссия, глава администрации президента, игорь сергеенко, партии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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