Глава администрации президента Белоруссии заявил, что в стране станет меньше партий

Он отметил, что останутся те партии, которые что-то из себя представляют.

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что в стране станет меньше партий. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания у белорусского лидера на тему партийного строительства и развития гражданского общества.

По словам Сергеенко, предварительный анализ показывает, что партийное поле будет "несколько уже". При этом глава администрации президента отметил, что останутся те партии, которые что-то из себя представляют.

Также Сергеенко сообщил, что по новому законопроекту партии не должны быть "бумажным", а за ней должны стоять конкретные люди.

Ранее Лукашенко заявил, что наелся президентства.

Видео: Telegram / BELTA