Лукашенко открыл международный фестиваль "Славянский базар"

По его словам, Минск не будет следовать тенденции отмены русской культуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл XXXI международный фестиваль "Славянский базар" в Витебске.

Во время своего выступления глава республики отметил, что Минск не будет следовать тенденции отмены русской культуры. Лукашенко заявил, что на "Славянском базаре" будут звучать вместе имена русских и мировых классиков. По его словам, так должно быть в высокоразвитом и цивилизованном обществе.

Также президент подчеркнул, что в современном мире фестиваль в Витебске стал единственным "живительным родником, источником созидания и новых свершений".

Ранее Лукашенко заявил, что Запад подталкивает мир к новой глобальной войне.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира