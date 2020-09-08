Он заявил, что не знает, кто все эти люди в совете.

Александр Лукашенко отказался от контактов с Координационным советом оппозиции Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Лукашенко заявил, что не знает, кто все эти люди в совете и что "они никакая не оппозиция". Его слова передаёт главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Все, что они предлагают ‒ это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Александр Лукашенко

Он заявил, что члены КС хотят разорвать отношения Белоруссии с Россией, сделать платными медицинские услуги и уничтожить промышленные предприятия, лишив граждан рабочих мест.

Ранее Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА