Александр Лукашенко отказался от контактов с Координационным советом оппозиции Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.
Лукашенко заявил, что не знает, кто все эти люди в совете и что "они никакая не оппозиция". Его слова передаёт главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Все, что они предлагают ‒ это катастрофа для Беларуси и белорусского народа.
Александр Лукашенко
Он заявил, что члены КС хотят разорвать отношения Белоруссии с Россией, сделать платными медицинские услуги и уничтожить промышленные предприятия, лишив граждан рабочих мест.
Ранее Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном.
Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА
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